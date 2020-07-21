İngiltere'de Hong Kong adımı

Pazartesi günü Daily Telgraph ve Times gazetelerinin Hong Kong ile suçlu iade anlaşmasının askıya alınacağını yazmasının ardından İngiltere Başbakanı Brois Johnson anlaşmada değişiklikler yapılacağını açıkladı.

Gazetecilere ‘‘ölçülü bir yanıt vermemiz gerekiyor ve bazı konularda sert olacağız, ama aynı zamanda ilişki kurmaya da devam edeceğiz’’ diye konuştu.

İngiltere’nin 30 yıldan uzun bir süredir yürürlükte olan suçlu iadesi anlaşması çerçevesinde Hong Kong’a iade edeceği kişilerin, yeni ulusal güvenlik yasası uyarınca Çin’e gönderilmesinden çekindiği belirtiliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin ise, suçlu iade anlaşmasının askıya alınması ile ilgili bir soru üzerinde İngiltere’yi ‘‘yanlış bir yolda daha fazla ilerlemekten vazgeçmeye’’ çağırdı.

Muhalefetten yaptırımları ağırlaştırma çağrısı

İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise Boris Johnson’ın açıklamasının ardından gerekli yaptırım kararlarını almadığını ileri sürdüğü hükümeti Pekin’in rahatsız edici eylemlerine gözünü kapamakla eleştirdi.

‘‘Çin’de olup bitenler son derece rahatsız edici. Ve bunları görmezden gelemeyiz, gelmemeliyiz’’ diye konuşan İşçi Partisi lideri, ‘‘savunduğumuz şey, insan hakları ihlallerine bulaşmış olan Çinli yetkililere karşı yaptırım uygulanması. Bu hiç vakit kaybetmeksizin yapılabilecek bir şey’’ ifadesini kullandı.

Suçlu iade yasasının askıya alınması konusunda, ‘‘doğru yönde atılan bir adıma benziyor, bu yüzden destekleyeceğiz’’ diyen Starmer, ‘‘daha fazlasını da söylüyoruz: Yaptırım uygulayabilirsiniz ve uygulamalısınız’’ çağrısında bulundu.

Pazar günü Çin’in Londra Büyükelçisi Liu Xiaoming BBC’ye verdiği bir mülakatta İngiliz hükümetinin Çin’deki herhangi bir bireye yaptırım uygulaması halinde, Pekin’in sert bir yanıt vereceği konusunda kimsenin şüphe duymaması gerektiğini belirtmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise aynı gün Çin’deki Uygur azınlığın ‘‘korkunç’’ hak ihlalleriyle karşı karşıya olduğunu ileri sürmüştü.