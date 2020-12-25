İngiltere'de enfekte oranı yüzde 1.2'ye yaklaştı

İngiltere'de koronavirüs salgınında enfeksiyon seviyesi artmaya devam ediyor. Ulusal İstatistik Bürosu'nun (ONS) verilerine göre, ülke çapında 85 kişiden birisi enfekte olmuş durumda. Open Üniversitesi'nden Prof. Kevin McConway, salgındaki bu seviyenin "endişe verici derecede yüksek" olduğunu söyledi.

Galler'de enfeksiyon seviyesi keskin bir artışla her 60 kişiden birisi koronavirüse yakalanmış durumda. Enfeksiyon seviyesi Kuzey İrlanda'da da yükselişte. İskoçya'da ise seviye düşerek 140 kişide bir koronavirüs vakası görülüyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre İstatistik Bürosu verilerine göre İngiltere'de pozitif test seviyesindeki artış, başkent Londra ile ülkenin Güney Doğu ve Doğu bölgelerinde yaşanıyor. Bu bölgelerde koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türü tespit edilmişti.

Vaka oranı da Londra'da bir hafta içinde ikiye katlanmış durumda. İngiltere Halk Sağlığı Merkezi'nin son verilerine göre 100 bin kişide 602 kişi koronavirüse yakalandı.

Halk Sağlığı Merkezi Direktörü Dr. Yvonne Doyle, mevcut tablo ile herkesin Noel'i unutması gerektiğini söyledi.

Doyle, "Temas ettiğiniz kişileri azaltırsanız Covid-19'un yayılımını da azaltmış olursunuz. Unutmamak gerek ki her üç kişiden birisi hiçbir semptom göstermeden ve farkında olmadan virüsü başkalarına bulaştırabiliyor" diye konuştu.