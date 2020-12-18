İngiltere'de Covid-19 önlemlerinden kaçış izdihamı

Bir gün önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından açıklanan yeni kısıtlamaların ardından binlerce Londralı kenti terketmek üzere terminallere hücum etti.

"4. Kademe" kısıtlamalarından kaçmak için Cumartesi günü İngiliz başkentini terk etmeye koşan güruh izdihama neden olurken yeni tedbirlerin yürürlüğe girdiği gece yarısından önce Londra tren istasyonlarında muazzam kuyruklar görüldü.

Londra'yı ve güneydoğu İngiltere'nin geniş bölgelerini içeren yeni 4. Kademe bölgesine giriş ve çıkışların yanı sıra uluslararası geziler (iş amaçlı olmadığı sürece) ve Noel ziyaretleri yasaklandı.