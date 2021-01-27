İngiltere'de Covid-19 ölümleri 100 bini geçti

İngiltere'de Covid-19 salgınının başından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini geçti.

Toplam vaka sayısının 3,5 milyonun üzerinde olduğu İngiltere'de önceki gün tespit edilen yeni vaka sayısı 20 bin olarak kayıtlara geçti.

Gelinen tabloya ilişkin açıklamada bulunan Başbakan Johnson, "bu korkunç istatistiğin içerdiği üzüntüyü hesaplamanın çok zor olduğunu" söyledi, "Gerçekten yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Kaybedilen her can için çok ama çok üzgünüm" iddiasında bulundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Johnson, 5 Ocak'tan bu yana uygulanan kısıtlayıcı önlemlere rağmen bulaşma oranının "oldukça yüksek kaldığını" belirterek, "önümüzdeki birkaç gün ve hafta" içinde önlemlerin nasıl hafifletilebileceğine dair daha fazla ayrıntıya gireceğini söyledi.

İngiltere'de salgının iki yüzü...

İngiltere'de yaşanan ölüm ve salgın vakaları tüm dünyada olduğu gibi en çok emekçileri vururken, hastanede tedavi görmek için bekleyenlerin sayısının Kasım 2020 sonu itibariyle rekor düzeye ulaşarak 4 milyon 460 bine yükseldiği ortaya çıkmıştı.

Aynı İngiltere'de üyelik ücreti yıllık 25 bin pound olan bir lüks seyahat kulübü, üyelerine hem aşı olacakları hem de tatil yapacakları özel yurtdışı turları düzenliyor.