İngiltere’de bir milletvekili tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı

İngiltere’de bir milletvekilinin tecavüz, cinsel saldırı ve zorla alıkoyma suçlamalarıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Sunday Times’ın haberine göre milletvekilinin kimliği açıklanmadı, yalnızca 50’li yaşlarında olduğu ifade edildi.

Eski bir parlamento çalışanı olan 20'li yaşlarında bir kadının polise milletvekili hakkında şikayette bulunduğu, suçlamanın Temmuz 2019 ve Ocak 2020 tarihleri arasında dört ayrı olayı kapsadığı bildirildi.

Milletvekilinin Londra’da gözaltına alındığı polis karakolundan kefalet karşılığı serbest bırakıldığı kaydedildi.