İngiltere’de bıçaklı saldırılar: 1 ölü, 7 yaralı

İngiltere’nin Birmingham kentinde bu sabah 2 saat içinde gerçekleşen bıçaklı saldırılarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Polis dört ayrı yerde meydana gelen saldırıların birbiriyle bağlantılı olduğunu değerlendirdiklerini ve bir şüphelinin arandığını söyledi.

Polis yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Reuters’ın haberine Birmingham polis yetkisi Steve Graham yaptığı açıklamada saldırıların toplumun belirli bir kesimini hedef aldığına ya da olayın bir çete bağlantısının olduğuna dair bir bulgu olmadığını söyledi.

Polis ilk belirlemelere göre saldırıda hedef alınan kişilerin raslantısal seçilmiş gibi göründüğünü belirtti.