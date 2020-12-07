İngiltere Venezuela’daki seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı

İngiltere, Venezuela’da dün yapılan Ulusal Meclis seçimlerinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun liderliğindeki Bolivarcı koalisyonun zaferini kabul etmediğini duyurdu.

Seçimlerin “adil ve özgür” yapılmadığı iddia eden İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İngiltere seçim sonuçlarının gayrı meşru olduğunu düşünmekte ve sonucu tanımamaktadır. İngiltere 2015’te demokratik olarak seçilen Ulusal Meclis’i tanımaktadır ve Juan Guaidó’yu geçici anayasal başkan olarak tanımaktadır” denildi.

ABD'nin ardından Brezilya da Venezuela'daki seçim sonuçlarını tanımadığını açıklamıştı.

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