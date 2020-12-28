İngiltere ve Türkiye salı günü anlaşmaya imza atıyor

İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve İngiltere'nin Salı günü bir serbest ticaret anlaşması imzalayacağını duyurdu. Bu, İngiltere'nin AB'yle vardığı ticaret anlaşmasının ardından imzalayacağı ilk ticaret anlaşması olacak.

İki ülkenin imzalayacağı anlaşma, Ankara ve Londra arasındaki mevcut ticaret koşullarının devamını sağlayacak. İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, çok yakında iki ülke arasında özel bir anlaşma yapılmasından umutlu oluduğnu söyledi.

Truss yaptığı yazılı açıklamada, "Bu hafta, gümrüksüz ticaret düzenlemelerini imzalamayı bekliyoruz ve bu ticari ilişkimizi destekleyecek. İngiltere'de imalat, otomotiv ve çelik endüstrilerinde binlerce işe netlik sağlayacak" dedi. BBC Türkçe'nin haberine göre Truss ayrıca, "Şimdiyse İngiltere ve Türkiye arasında yakın gelecekte mahsus bir İngiltere-Türkiye ticaret anlaşması yapılması için Türkiye'yle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye de ekledi.

1 Ocak'tan itibaren Avrupa Birliği ile ilişiği kesilecek olan ada ülkesi, AB üyesiyken taraf olduğu ticaret anlaşmalarını, AB'den bağımsız bir devlet olarak yeniliyor.

Ticaret Bakanlığına göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2019'da 18,6 milyar sterlini buldu. Bakanlık, Japonya, Kanada, İsviçre ve Norveç'ten sonra Londra hükümetinin beşinci büyük ticaret anlaşmasını Türkiye ile imzalayacağını kaydetti.