Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye'ye yurtdışından uçuşlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsade edilecektir" dedi.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Aralık'ta İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ya uçuşların karşılıklı durdurulduğunu açıklamıştı.