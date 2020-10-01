İngiltere Ulaştırma Bakanı: Türkiye vakaları farklı tanımlıyor, seyahat koridorundan çıkarıyoruz

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Türkiye'yi ve Polonya'yı seyahat koridoru listesinden çıkararak yeniden "karantina uygulanacak ülkeler" arasına eklediklerini duyurdu.

Bu ülkelerden İngiltere'ye gidecek kişilerin 14 gün süreyle karantinaya alınması ön koşulu koyuldu.

'Türkiye vakaları farklı tanımlıyor'

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'yi listeden çıkarıyoruz çünkü Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı, Covid-19 vakalarını, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi gibi uluslararası örgütlerin tanımından farklı şekilde tanımlıyor. Bu nedenle ülkeyle ilgili risk değerlendirmemizi güncelledik" dedi.

We're also removing TURKEY from the list - the Turkish Health Ministry has been defining the number of new COVID-19 cases in a different way to the definition used by international organisations such as WHO and ECDC, so we have updated our risk assessment for the country. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) October 1, 2020

İngiltere, Temmuz başında genel karantina kuralını yumuşatmış ve ziyaretçilerin dönüşlerinde karantinaya girmeyeceği bir seyahat koridoru ülkeleri listesi hazırlamıştı. Türkiye, 10 Temmuz'dan itibaren "seyahat koridoru" oluşturulan ülkeler arasına alınmıştı.

Sağlık Bakanı Koca sadece belirti gösteren vakaları açıkladıklarını söylemişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün düzenlediği basın toplantısında günlük açıklanan koronavirüs tablosundaki hasta sayısının test sonucu pozitif çıkan vaka sayısı anlamına gelmediğini açıklamıştı. Koca belirti göstermeyen vakaları bu sayıya eklemediklerini ifade etmiş ancak gazetecilerin ülkede kaç vaka olduğuna ilişkin sorularını yanıtsız bırakmıştı.