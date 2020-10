İngiltere Ulaştırma Bakanı: Türkiye vakaları farklı tanımlıyor, seyahat koridorundan çıkarıyoruz

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Türkiye'yi ve Polonya'yı seyahat koridoru listesinden çıkararak yeniden "karantina uygulanacak ülkeler" arasına eklediklerini duyurdu.

Bu ülkelerden İngiltere'ye gidecek kişilerin 14 gün süreyle karantinaya alınması ön koşulu koyuldu.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'yi listeden çıkarıyoruz çünkü Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı, Covid-19 vakalarını, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi gibi uluslararası örgütlerin tanımından farklı şekilde tanımlıyor. Bu nedenle ülkeyle ilgili risk değerlendirmemizi güncelledik" dedi.

We're also removing TURKEY from the list - the Turkish Health Ministry has been defining the number of new COVID-19 cases in a different way to the definition used by international organisations such as WHO and ECDC, so we have updated our risk assessment for the country.