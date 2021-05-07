İngiltere Türkiye'yi 'kırmızı seyahat yasağı listesi'ne aldı

İngiltere, Türkiye'yi ülkeye gelişlerde 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulanan "kırmızı listeye" dahil ediyor.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 12 Mayıs Çarşamba günü yerel saatle 04.00 itibarıyla Türkiye'nin yanı sıra Nepal ve Maldivler'in de kırmızı listeye ekleneceğini söyledi.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye gelenlerin 10 gün boyunca, masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor.

Bu otel konaklamasının 1750 sterlinlik (yaklaşık 20 bin 200 liralık) masrafını da yolcuların karşılaması gerekiyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Bakan Shapps, İngiliz taraftarların Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeleri gerektiğini söyledi. Shapps, İngiltere Futbol Federasyonu ile UEFA arasında görüşmelerin sürdüğünü, finalin İngiltere'de oynanabileceğini ancak bu konuda son kararı UEFA'nın vereceğini belirtti.

İngiltere, kırmızı liste uygulamasını farklı varyantların ülkeye girişini engellemek için yaptığını söylüyor. Listeye eklenecek ya da çıkartılacak ülkeler, Biyogüvenlik Ortak Komitesi'nin belli kriterlere göre yaptığı risk değerlendirmesi sonrası belirleniyor. Bu kriterler arasında, ülkelerin kendi içinde farklı varyantların yayılmasına ilişkin göstergeler, farklı varyantların İngiltere'ye geldiği ülkelerdeki durum ve farklı varyantlara ilişkin takip ile gen dizilimi türündeki verilere erişim gibi etkenler yer alıyor.

Son eklemelerle birlikte listedeki ülke sayısı 40'ı geçti.

İngiltere'de ülke çapında yürürlükte olan kapanma dönemi 29 Mart'tan itibaren gevşetilmeye başlandı. Yurt dışı seyahatlerle ilgili olarak 17 Mayıs Pazartesi günü yeni bir sisteme geçilecek. Ülkeler yeşil-sarı-kırmızı kategorilere ayrılacak ve her kategorideki ülke için farklı bir sistem uygulanacak. Yeşil listedeki ülkelerden gelenlere herhangi bir karantina zorunluluğu bulunmuyor. Sarı listedeki ülkelerden gelenler 10 gün belirtecekleri adreste karantinada kalacak. Kırmızı listedeki ülkelerden gelenler ise otelde karantina altına alınacak. Karantina kurallarının ihlalinin tespiti halinde ise cezai yaptırım uygulanacak.

Büyükelçilik 'seyahat uyarısı' notuyla duyurdu

Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Türkiye'nin kırmızı listeye eklendiğini duyurdu. Büyükelçiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"- Seyahat uyarısı: Türkiye, 12 Mayıs'tan itibaren İngiltere'nin kırmızı seyahat yasağı listesine eklenecek. Karar, en son bilimsel verilere ve pek çok uzmanın halk sağlığı tavsiyelerine dayanılarak alınmıştır. Birleşik Krallık vatandaşları ve diğer kişiler için önemli bilgiler:

- 12 Mayıs Çarşamba 04:00'ten (İng. saati) itibaren, son 10 günde Türkiye'de bulunmuş veya Türkiye üzerinden geçiş yapmış, oturum izni olan Britanya, İrlanda & üçüncü ülke vatandaşlarının hükümet onaylı bir tesiste 10 gün karantinada kalmaları gerekecek.

- Son 10 gün içinde Türkiye'de bulunmuş veya Türkiye üzerinden geçiş yapan diğer ziyaretçilerin İngiltere'ye girişi reddedilecektir."