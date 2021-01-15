İngiltere tüm seyahat koridorlarını kapatıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bazı ülkelerden gelen yolcuların karantinadan muaf tutulduğu "seyahat koridoru" uygulamasına Pazartesi gününden itibaren bir ay süreyle son verileceğini açıkladı.

Johnson koronavirüsün yeni varyantlarına karşı korunma amacıyla bu kararın alındığını ve seyahat koridorlarının bir ay süreyle kapalı kalacağını duyurdu.

Buna göre İngiltere'ye gelen tüm yolculardan son 72 saat içinde alınmış PCR negatif test sonucu istenecek ve ülkeye gelen tüm yolcular 10 gün boyunca karantinada kalacak.

İngiltere'de hafta başında Covid-19 nedeniyle hastanelere başvuru sayısında rekor artış yaşanmıştı. Johnson bugün düzenlediği basın toplantısında Ulusal Sağlık Sistemi NHS'nin "olağanüstü baskı altında" olduğunu söyledi. Ülkede hali hazırda hastanelerde tedavi gören Covid-19 hasta sayısı 37 binin üzerinde.

İngiltere genelinde aşılanan kişi sayısı 3,2 milyon.