İngiltere: Rusya 2019 seçimlerine müdahale etmeye çalıştı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Rusya’nın seçim kampanyası sırasında İşçi Partisi tarafından kullanılan, yasa dışı olarak ele geçirilmiş Ulusal Sağlık Hizmetleri dosyasını internet ortamında çoğaltarak geçtiğimiz kış yapılan genel seçimlere müdahale etmeye çalıştığını söyledi.

The Guardian’ın haberine göre, Kremlin’in İngiliz demokrasisine zarar verme çabasının ‘‘bütünüyle kabul edilemez’’ olduğunu belirten Raab, Rusya’nın seçim sürecine müdahalesini resmen kabul eden ilk bakan oldu.

İngiliz istihbaratı, aylardır 451 sayfalık resmi elektronik posta dosyasının seçim kampanyası sırasında Jeremy Corbin’in eline nasıl geçtiğini araştırıyordu. Corbyn, dosyaya atıfta bulunarak, ABD ile İngiltere arasındaki ticaret görüşmelerinde Ulusal Sağlık Hizmetlerinin de masaya geldiğini ileri sürmüştü.

Bir hükümet danışmanının kişisel e-posta hesabı üzerinden elde edildiğine inanılan dosya, birkaç hafta boyunca Reddit isimli internet sitesi tarafından yayınlanmış, daha sonra Gregoriator isimli bir Twitter kullanıcı tarafından çok sayıda gazetecinin ve ünlünün dikkatine sunulmuştu.

‘‘ABD-İngiltere serbest ticaret anlaşması ile ilgili hükümete ait hassas belgeler, 2019 seçimleri öncesinde yasa dışı bir şekilde ele geçirildi ve sosyal medya platformu Reddit tarafından internet üzerinden yayıldı’’ açıklamasını yapan Raab, ‘‘Bu ilgi çekmeyince yasa dışı elde edilen materyalleri yaymak için başka girişimlerde bulunuldu'' diye konuştu.

Raab konuyla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

İstihabrat ve güvenlik komitesi tarafından hazırlanan ve genel seçimlerden önce yayınlanması Boris Johnson tarafından engellenen Rusya raporunun önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Rus milletvekili: İngiltere'nin iddiaları ilişkileri bozacak

Rus Duma'sının kıdemli üyelerinden Leonid Slutsky, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine iddiaların, iki ülke arasında zaten gergin olan ilişkilere daha da zarar vereceğini söyledi. RIA haber ajansına konuşan Slutsky, ''İngiliz liderliği bir kez daha aynı Rus karşıtı hataları tekrarlıyor ve sadece Moskoca ile olan ilişkilerine değil kendi otoritesine de zarar veriyor'' yorumunda bulundu. Slutsky iddalar için ''yine aynı Rus saçmalıkları'' ifadesini kullandı.