İngiltere Prensi William'dan tepki: Irkçı bir aile değiliz

İngiltere Prensi ve Cambridge Dükü William, Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle'in Oprah Winfrey'le yaptıkları röportajdaki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Sky News'un sorularını yanıtlayan William, "Biz ırkçı bir aile değiliz" diyerek Markle'in iddialarına tepki gösterdi.

William, kardeşi Harry ile görüş görüşmediğine ilişkin soruya, "Kendisiyle henüz konuşmadım, ama konuşmayı planlıyorum" yanıtını verdi.

Pasifik adasında kendilerini yerlilere taşıtmışlardı

William ve eşi Cambridge Düşesi Catherine Middleton, 2012 yılında Pasifik'teki Solomon Aadaları'nda bulunan Guadalcanal Adası'nda kendilerini tekneden uçaklarına kadar ada yerlilerine taşıttırmıştı.

Meghan Markle'in iddiaları

ABD'de Oprah Winfrey'in programına eşi Prens Harry ile birlikte konuk olan Meghan Markle, ayrıldıkları kraliyet ailesinin doğacak çocuklarının olası koyu ten renginden endişelendiklerini iddia etmişti.

Markle, kraliyet ailesinin Archie'nin koyu ten rengine sahip olması durumunda kendisine kraliyet unvanı vermemekle ve güvenliğini sağlamamakla tehdit ettiğini aktarmıştı.