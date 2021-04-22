İngiltere parlamentosu Sincan'da 'soykırım' olduğunu ilan etti

İngiliz milletvekilleri, Çin'in Sincan bölgesinde "soykırım" yaptığını ilan etti.

Uygurlara yönelik "soykırım" gerçekleştiğini iddia eden kararı oy birliğiyle kabul eden İngiliz Avam Kamarası, "Sincan Uygur özerk bölgesinde kitlesel insan hakları ihlallerini ve insanlığa karşı suçları" kınayan bağlayıcı olmayan bir karara imza atmış oldu.

Muhafazakar milletvekili Nusrat Ghani önerge hakkında "soykırım terimini asla kötüye kullanmamalıyız, gerektiğinde kullanmamalıyız" diyerek kararı savundu. Ghani, "Hükümetler, soykırım kararının yalnızca yetkili mahkemelerce verilebileceğinde ısrar ediyor" diyen Ghani şöyle devam etti:

"Hükümetimiz Birleşmiş Milletler tarafından felce uğratıldı ve eli kolu bağlandı. Kontrolü geri almalıyız. Soykırımla mücadele yolumuz Çin tarafından kontrol edilemez."

Çin'de "soykırım" iddiaları üzerine herhangi bir uluslararası mahkemenin bir kararı bulunmamakla birlikte bu iddiaları destekleyen bir kanıt da henüz iddiaları oraya atan ABD hükümeti ve ona bağlı kuruluşlar tarafından sunulmamış durumda. Diğer ülkelerin vatandaşlarının Sincan'a girmesinde herhangi bir engel bulunmazken İngiliz milletvekili Ghani "Çin'e yönelik her türlü mahkemenin yolunun kapatıldığını" iddia etti.

Geçtiğimiz dönem Trump hükümeti ve bağlı kuruluşları Çin karşıtı retoriğini desteklemek için bölgede soykırım olduğuna dair iddialar ortaya atmış ve bu çerçevede uluslararası bir kampanya başlatmıştı.