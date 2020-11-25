İngiltere Maliye Bakanı: İşsiz sayısı bir milyon artacak

İngiltere'de bütçe harcamalarıyla ilgili ara düzenlemeleri açıklayan Maliye Bakanı Rishi Sunak, Covid-19 salgınının sağlık alanında yol açtığı acil durumun devam ettiğini, ekonomideki acil durumun ise "daha yeni başladığını" söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, hükümetin 2020 yılında 394 milyar sterlin borçlanmasının beklendiğini ve bunun İkinci Dünya Savaşı sonrası kaydedilen "en yüksek düzey" borçlanma olacağını kaydetti.

Resmi verilere göre İngiltere'de 1,62 milyon işsiz var; bunun 300 bini geçen yıldan bu yana işsizler arasına katıldı.

Gelecek yıl ortalarında işsiz sayısının bir milyon artışla 2,6 milyona yükselmesi bekleniyor.

Sunak, İngiltere ekonomisinin bu yıl yüzde 11,3 daralmasının beklendiğini ve bunun "son 300 yılın en büyük düşüşü" olacağını kaydetti.