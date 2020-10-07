'İngiltere Kilisesi, çocuk istismarcılarını affederek tekrar işe aldı' iddiası

Çocuklara Cinsel İstismarı Araştırma Derneği (IICSA) tarafından kiliselerdeki çocuk istismarına ilişkin dün yayımlanan raporda, ülkede 1940-2018 döneminde din adamlarının veya kilise ile bağlantılı 390 kişinin, çocuklara yönelik cinsel suçlardan mahkum edildiği belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, ​IICSA'nın raporunda, 2018'de kiliseye 490 istismar şikayetinin yapıldığı ve bunlardan yarısından fazlasının kilise çalışanlarına yönelik olduğu bilgisi paylaşıldı.

İngiltere Kilisesi'ndeki kültürün, kilisenin istismarcıların saklanabileceği bir yer olmasını kolaylaştırdığı tespitine yer verilen raporda, din adamlarının çocuk istismarcılarını affederek tekrar işe aldıkları ileri sürüldü.

Raporda, "Kilise çocukları koruyamıyor. Kilisenin itibarını korumak adına çocukların ve gençlerin fiziksel, duygusal ve ruhsal durumunun ihmal edilmesi, kilisenin varlık amacıyla çelişiyor" ifadelerine yer verildi.

Kilise lideri: Utanç verici

İngiltere Kilisesi’nin lideri ve en yetkili piskoposu olan Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, bugün rapora ilişkin yaptığı açıklamada, kilisenin çocukları yıllarca saflarında bulunan cinsel istismarcılardan koruyamamasının utanç verici olduğunu söyledi.

“Çocuk istismarının üstünü örtmek ciddi bir mesele” diyen Welby, "Çocuk istismarı kurbanları için yapmamız gerekeni yapmadık" ifadelerini kullandı.