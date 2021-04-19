'İngiltere, Karadeniz'e savaş gemilerini göndermeye hazırlanıyor'

Ukrayna'daki gerilimin yükseldiği bir dönemde Sunday Times gazetesinin ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İngiltere savaş gemilerini Karadeniz’e göndermeye hazırlanıyor.

Habere göre, uçak füzelerine karşı silahlandırılmış bir gemi Akdeniz’den Karadeniz’e geçecek, bu gemiye bir anti denizaltı fırkateyni eşlik edecek.

Bloomberg'in aktardığı haberde HMS Queen Elizabeth’in uçak gemilerinin Karadeniz’e giriş yapmasını yasaklayan uluslararası anlaşmalar nedeniyle Akdeniz’de kalacağı, ancak Rus güçler tarafından bir tehdit oluşması durumunda Karadeniz’deki iki gemiye destek vermek için hazır olacağı belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın bir sözcüsü, Times’a “Birleşik Krallık ve uluslararası müttefiklerimiz, Ukrayna egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz destek konusunda tereddüt etmiyor” değerlendirmesini yaptı.