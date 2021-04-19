İngiltere, Karadeniz'e göndereceği gemi için Türkiye'ye bildirimde bulundu

İngiltere, boğazları kullanarak Karadeniz'e geçirmeyi planladığı 1 gemi için Türkiye'ye bildirimde bulundu.

Haber Merkezi

İngiltere, boğazları kullanarak Karadeniz'e geçirmeyi planladığı 1 gemi için Türkiye'ye bildirimde bulundu.

CNN Türk'ün aktardığına göre, Montrö Sözleşmesi'ne uygun bildirime onay verildi. Geminin Mayıs ayında geçiş yapması bekleniyor.

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