İngiltere, boğazları kullanarak Karadeniz'e geçirmeyi planladığı 1 gemi için Türkiye'ye bildirimde bulundu.
CNN Türk'ün aktardığına göre, Montrö Sözleşmesi'ne uygun bildirime onay verildi. Geminin Mayıs ayında geçiş yapması bekleniyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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İngiltere, Karadeniz'e göndereceği gemi için Türkiye'ye bildirimde bulundu
İngiltere, boğazları kullanarak Karadeniz'e geçirmeyi planladığı 1 gemi için Türkiye'ye bildirimde bulundu.
Haber Merkezi
İngiltere, boğazları kullanarak Karadeniz'e geçirmeyi planladığı 1 gemi için Türkiye'ye bildirimde bulundu.
CNN Türk'ün aktardığına göre, Montrö Sözleşmesi'ne uygun bildirime onay verildi. Geminin Mayıs ayında geçiş yapması bekleniyor.