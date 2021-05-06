İngiltere ile Fransa arasında 'ada' krizi: Donanma gemileri gidiyor

İngiltere, balıkçılık konusunda Fransa ile sorun yaşayan kendisine bağlı Jersey Adası’na Fransa’nın elektriği kesme tehdidinde bulunmasının ardından iki donanma gemisi gönderiyor.

Kriz İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasından sonra AB ile imzaladığı Ticaret anlaşması kapsamında kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçılarından geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine ilişkin kanıt sunmasını istemesiyle başladı.

Fransa kıyısına 22 km uzaklıktaki Jersey Adası sularında avlanmak isteyen Fransız balıkçılar bölgede avlanmak için lisans almalarının zorlaştırılmasına tepki göstererek ada çevresinde eylem yaptı.

Elektriğinin yüzde 95’ini Fransa’dan tedarik eden adaya Paris’ten elektriğini kesme tehdidi geldi.

Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, önceki gün yaptığı açıklamada ada yönetiminin Fransız balıkçılara tek taraflı empoze ettiği koşullarla sadece 41 gemiye ruhsat verdiğini belirterek, Brexit anlaşmasında buna karşılık tedbirler yer aldığını ve bunları uygulamaya hazır olduklarını söyledi. Girardin, “yapmak zorunda kalırlarsa” Jersey Adası’na su altındaki kablolarla sağlanan elektriği kesebileceklerini söyledi.

Fransız balıkçıları ise yaklaşık 80 tekneyle bugün adanın ana limanı St. Helier’de bir araya gelerek Brexit sonrası getirilen kuralları protesto ediyor.

Londra’nın ise bu adıma yanıtı ada yakınlarına İngiltere donanmasına ait iki gemiyi göndermek oldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un sözcüsü dün yaptığı açıklamada Başbakanın Jersey Adası’na “tam destek” verdiğini söyledi ve “Önleyici tedbir olarak İngiltere iki açık deniz devriye gemisini durumu gözlemlemek üzere bölgeye gönderecektir” dedi.

Fransa'nın kuzeyinde İngiltere'nin güneyinde yer alan Manş Adaları'ndan biri olan Jersey Adası’nın kendine özgü bir yönetimi var. İngiltere kraliçesinin bir temsilcisinin bulunduğu ada uluslararası alanda İngiltere tarafından temsil ediliyor.