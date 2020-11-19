İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Konya'da

İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Mike Wigston, NATO müttefiki ile "derinleşen" ikili ilişkiler ve "etkileyici entegrasyon" başlıkları altında Türkiye'nin merkezindeki Konya üssünü ziyaret etti.

Ziyaret, Türk F-16'ları ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Eurofighter Typhoon jetlerinin Çarşamba günü ilk ortak eğitim uçuşunu gerçekleştirmesiyle gerçekleşti.

Wigston ayrıca, eğitim uçuşu sırasında "NATO ortaklarımızla etkileyici bir entegrasyon" olduğunu söyledi.

Buna ek olarak, hava kuvvetleri komutanı, İngiliz çokuluslu savunma şirketi BAE Systems'in Türkiye'nin yerli beşinci nesil savaş uçağının geliştirilmesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile ortak çalışmasını övdü ve bunu "ulusun gurur duyabileceği, İngiltere ve Türkiye ikili ilişkilerinin gücünün simgesi olan ulusal bir proje" olarak nitelendirdi.