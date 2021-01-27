İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının yayıldığı ülke sayısını açıklandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çarşamba günü ilk kez İngiltere'de görülen koronavirüs hastalığının yeni varyantının şu anda 70 ülkeye yayıldığını duyurdu. DSÖ, Güney Afrika'da bulunan koronavirüs varyantı B.1.351'inse geçen hafta sekiz yenii ülkede de rapor edildiğini ve toplamı 31 ülkeye yayıldığını söyledi. Bu arada, Brezilya'da yeni keşfedilen virüs varyantı şu anda sekiz ülkede bildirildi.

Yakın zamanda yapılan bazı çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre, İngiltere varyantının nispeten daha yüksek bulaşıcılığa olduğu gösterdi. Bununla birlikte DSÖ, sonuçların başlangıç ​​niteliğinde olduğunun ve bu bulguları daha da güçlendirmek için daha fazla analiz gerektiğinin altını çizdi. DSÖ, İngiltere'de Covid-19 vakalarında 11 Ocak'tan 24 Ocak'a kadar bir düşüş eğilimi gözlemlendiğini de belirtti.

DSÖ, "VOC 202012/01'in (İngiltere varyantı) yerel yayılımının bildirildiği Danimarka, İrlanda ve Hollanda'da da vaka sıklığında benzer düşüşler rapor edilmiştir" diye ekledi.

BM ajansı, raporunda, yeni varyantların ortaya çıkmasının, SARS-CoV-2'nin teşhis kapasitesinin ve sistematik sekanslamasının artırılmasının ve sekans verilerinin uluslararası olarak zamanında paylaşılmasının öneminin altını çizdiğini vurguladı.