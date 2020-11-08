İngiltere Genelkurmay Başkanı: Dünya savaşı riski var

İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter, Sky News’e verdiği söyleşide halihazırda süren bölgesel çatışmaların tırmanarak kontrolden çıkma ve yeni bir dünya savaşına yol açma riski olduğunu söyledi.

Hayatını kaybeden İngiliz ordusuna mensup askerleri anma günü olan "Remembrance Sunday" dolayısıyla verdiği mülakatta Carter koronavirüs pandemisinin yol açtığı ekonomik krizin de “yeni güvenlik tehditlerini” tetikleyebileceğini savundu.

Dünyanın mevcut halini “çok belirsiz ve huzursuz bir yer” diye niteleyen Carter “Şu anda süren oldukça çok sayıdaki bölgesel çatışmalarla gerçek riskin yanlış hesaplamaya yol açacak bir tırmanış olduğunu düşünüyorum” dedi.

Carter “Tarihin tekerrür etmediğini hatırlamalıyız ama tarihin bir ritmi var. Geçen yüzyıla, her iki dünya savaşına da baktığınızda, bir daha asla görmemeyi umduğumuz bir ölçekte savaşla sonuçlanan yanlış hesaplamaya yönelten tırmanışın olduğunun tartışmasız olduğunu düşünüyorum” dedi.

Carter yeni bir dünya savaşı olasılığının sorulması üzerine “Bunun bir risk olduğunu ve bu risklere karşı bilinçli olmamız gerektiğini söylüyorum” dedi.