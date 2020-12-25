İngiltere-Fransa arasında mahsur kalan 36 kamyon şöföründe koronavirüs çıktı

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Fransız hükümetinin İngiltere'den tüm yolcu ve insan refakatinde yük taşımacılığını geçici olarak yasaklamasının ardından İngiltere'de Dover kenti ilçesinde mahsur kalan otuz altı kamyon şöförünün Covid-19'a yakalandığını söyledi.

Shapps Twitter'da 15.526 testin 36'sının pozitif çıktığını açıkladı.

Fransız hükümetinin geçtiğimiz Pazartesi günü İngiltere'den yük taşımacılığına 48 saatlik bir yasak getirmesinin ardından, eski bir askeri üs ve sivil hava alanı olan Manston Havalimanı'na binlerce kamyon yönlendirildi. Yasak, İngiltere'nin güneydoğusunda yeni bir SARS-CoV-2 varyantının keşfedilmesinin ardından geldi.

Yasağın sona ermesinden sonra, Fransız hükümeti sınırı kısmen yeniden açtı ve İngiltere hükümeti, Covid-19 testi negatif çıkan sürücülerin İngiliz Kanalı'ndan Fransa'ya geçmesine izin vermek için toplu bir test kampanyası başlattı.

Shapps, kamyonların Manston Havaalanı'nı artık terkettiğini de sözlerine ekledi.