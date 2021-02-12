İngiltere ekonomisinde son 311 yılın en sert daralması

İngiltere ekonomisi 2020 yılında pandeminin de etkisiyle yüzde 9,9 oranında daraldı. Bu, ülkenin ekonomisinde aşırı soğukların ve don olaylarının görüldüğü 1709 yılının ardından kaydedilen en büyük daralma oranı oldu.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülke ekonomisi 2020 yılında yüzde 9,9 oranında daraldı. Yılın son çeyreğinde ise yüzde 1 büyüme kaydedilerek "çift dipli resesyon"un zorlukla önüne geçildi.

Teknik olarak resesyon; "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilirken, "ekonominin resesyondan çıkışa geçtikten sonra yeniden küçülmeye girmesi" ise "çift dipli resesyon" olarak adlandırılıyor.

ONS verilerine göre İngiltere'de 2020 yılının son çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 0,5 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 1 artış gösterdi. Sadece 2020 yılının aralık ayında ise GSYH yüzde 1,2 büyüme kaydetti. Bir önceki ayda (kasım) ekonomi yüzde 2,3 daralmıştı.

İngiltere’de 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana yıllık daralma en yüksek yüzde 4,1 olarak kaydedilmişti.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak verilere ilişkin yaptığı açıklamada "Bugünün rakamları, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından hissedilen salgın sonucu ekonominin ciddi bir şok yaşadığını gösteriyor" dedi. Sunak GSYH'de yaşanan düşüşün İngiltere ile benzer ülkelerle karşılaştırıldığında "aynı çizgide" olduğunu, İngiltere'nin pandemi sırasında istihdam performansının ise diğer ülkelerle karşılaştırıldığında daha iyi olduğunu savundu.