İngiltere Eğitim Bakanlığı'ndan 'karikatür tehditleri' açıklaması: Kabul edilemez

Dün Batı Yorkshire'da bir okulda din dersi sırasında bir öğretmenin "Muhammed Peygamber'in karikatürlerini" gösterdiği iddia edilmiş, ardından öğretmen apar topar açığa alınırken okul önünde toplanan bir grup tekbir getirerek eylem düzenlemişti.

Sosyal medyada, söz konusu öğretmenin istifasını talep eden bir kampanya başlatılırken öğretmene yönelik çeşitli tehditler de gündeme gelmişti. İngiltere Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada "öğretmenlere yönelik tehditler veya korkutma girişimleri hiçbir zaman kabul edilemez" derken, "sorunlar ortaya çıktığı zaman öğretmenler ve okullarla veliler arasıda diyalog yoluna gidilmelidir" ifadesini kullandı.

Batley Dilbilgisi Okulu önünde toplanan bir grup tekbir getirerek eylem düzenlerken kalabalığın arasından "Öğretmenin kellesini getirin" sesleri yükseldiği iddia edilmişti.

Bakanlık Sözcüsü, "Tehditler ve koronavirüs kısıtlamalarının ihlali de dahil olmak üzere gördüğümüz protestoların niteliği tamamen kabul edilemez ve sona erdirilmelidir" dedi.

Okulların "siyasi dengeyi sağlama yükümlülüklerine tabi olarak zorlayıcı veya tartışmalı oldukları yerler de dahil olmak üzere müfredatlarına bir dizi konu, fikir ve materyali dahil etmekte özgür olduklarını" ekleyen Bakanlık Sözcüsü, okullara "sınıfta hangi materyallerin kullanılacağına karar verme de dahil olmak üzere farklı inanç ve inançlara sahip insanlar arasında saygı ve hoşgörüyü teşvik etmesi" çağrısında bulundu.