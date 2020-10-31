İngiltere dört haftalık koronavirüs kapatmaları başlıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülke çapında mağazalar, barlar, kafeler ve paket servisi olmayan restoranlar dahil olmak üzere çoğu işyerinin, ülke çapında dört haftalık yeni kapatma nedeniyle Perşembe gününden itibaren kapatılacağını, ancak okullar ve üniversitelerin açık kalacağını duyurdu.

İşletmeler Aralık ayı başına kadar kapanacak, ancak Süpermarketler, yasağının aksine Noel öncesi oyuncaklar ve elektronikler dahil olmak üzere 'gerekli olmayan' malları satmaya devam edebilecek.

Hükümet Baş Bilimsel Danışmanı Sir Patrick Vallance, Downing Street basın toplantısına yaptığı açıklamada, mevcut hastaneye kabul eğilimi devam ederse, hastanedeki vaka sayısının altı hafta içinde bu bahardaki ilk karantina sırasında oluşan zirveyi aşacağını söyledi.