İngiltere Başbakanı yine karantinada

BBC Türkçe'nin haberine göre Başbakan Johnson, İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) filyasyon uygulaması tarafından bir Covid-19 hastasıyla temas ettiğinin belirlendiğini ve karantinaya girmesi uyarısı yapıldığını açıkladı.

Daha önce Covid-19 olan ve yoğun bakıma da alınan Başbakan, haberi pazar günü aldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Johnson, Perşembe günü Muhafazakar Partili milletvekili Lee Anderson ile 35 dakikalık bir görüşme yaptı.

Anderson ertesi gün tat ve koku duyularını kaybedince yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.