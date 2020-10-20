İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'Doğu Akdeniz' açıklaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Covid-19'la mücadele, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasındaki ticaret anlaşması müzakerelerinin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları da ele alındı.

Doğu Akdeniz'de diyaloğa ihtiyaç olduğunu belirten Johnson, "anlaşmazlıkların diplomatik yollar üzerinden çözülmesi konusundaki kararlılığı memnuniyetle karşıladığını" belirterek İngiltere'nin gerginliğin azaltılması için iki tarafla da çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Görüşmede Kuzey Kıbrıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimleri de ele alınırken, Johnson Kıbrıs'ta çözümün "herkesin çıkarına" olduğunu kaydetti.