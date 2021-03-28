İngiltere Başbakanı Johnson: Çin'le mücadelede küresel birlik kuruyoruz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden yaptıkları bir görüşmede Çin'in Bir Kuşak Bir Yol projesinin karşısında rakip bir altyapı projesi oluşturmak konusunda anlaştı. İki lider ayrıca "Çin'le mücadelede küresel birlik" kurma sözü de vermiş oldu.

İngiltere menşeli Sunday Times'ın aktardığına göre, İngiltere İçişleri Bakanlığı Çin casusu olmakla suçlanan kişilerin İngiltere'den sınırdışı edilmesini kolaylaştıracak bir casusluk yasası yayınlayacak.

Telefonda konuşan Johnson ve Biden, "gelişmekte olan dünyanın büyük bölümlerini satın alma" politikası gütmekle suçladıkları Çin'i aynı zamanda Afrika'nın da dahil olduğu bölgeleri "Çin borç batağına düşürmekle" de itham etti.

Çin'in Bir Kuşak Bir Yol adlı altyapı projesinin 2013 yılında başlatılmasından beri ülkenin ekonomik ve siyasi nüfuzunu potansiyel olarak artırdığını belirten Johnson, bununla mücadele etmek için bir alternatif kurma önerisinde bulunarak “Ülkelerin seçme şansı olması için bir alternatif bulmalıyız. Batı'nın bunu yapması gerekiyor." dedi.

Başbakan, kendisinin ve Biden'in böyle bir proje için yüz milyonlarca sterlin harcamayı kabul ettiklerini açıkladı.

Ayrıca milletvekillerine konuşan Johnson "Çin'in tek seçenek olmadığını göstermeliyiz. Küresel bir koalisyon oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Joe Biden, Çin’le mücadele için önerilen plana atıfta bulunarak Cuma günü gazetecilere benzer açıklamalarda bulunmuştu.