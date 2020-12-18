İngiltere Başbakanı Johnson: 4. aşama Covid-19 kapatmasına geçiyoruz

İngiltere Başbakanı Johnson, Londra'nın ve Güneydoğu İngiltere'nin bazı bölümlerinin, hastalığın yeni bir varyantının yayılmasıyla birlikte yeni "4. aşama Covid kısıtlamalarına" gireceğini duyurdu.

Başbakan Boris Johnson'ın Londra ve İngiltere'nin Güneydoğusu hariç, geri kalan vatandaşlara "evde kalmaları"nı söylerken ve üç haneden oluşan ailelerin Noel ziyaretlerinin iptal edildiğini belirtti.

Johnson, yakın zamanda tanımlanan yeni bir koronavirüs türünün, orijinal Covid-19 varyantından "yüzde 70 daha fazla bulaşıcı" olabileceğini söyledi. Ancak yeni türün daha ölümcül olduğuna ya da aşıların ona karşı koruma sağlamada daha az etkili olup olmadığına dair "kanıt bulunmadığını" da ekledi.

Londra ve Güneydoğu gibi pandemiden en kötü etkilenen bölgeler için yeni kısıtlamalar duyuran Johnson, Kasım'daki kilitlenmeye "genel olarak" eşdeğer yeni bir dördüncü kademe tarif etti.

İki kişiden fazla insanın yan yana gelmesi yasak, eğer kilisede değilseniz

Johnson, "İnsanlar dördüncü kademe alanlara girmemeli veya çıkmamalı ve dördüncü kademe sakinleri bir gece evden uzakta kalmamalıdır" dedi. Johnson "Açık bir alanda başka bir evin yalnızca bir üyesiyle buluşabilir" diye ekledi.

Ancak "toplu ibadete", kilise ve diğer dini hizmetlere yine de izin verilecek.

Mevcut uyarı seviyesi sistemine yeni bir dördüncü kademe eklenmiş durumda. Londra ve güneydoğunun çoğu, halihazırda üçüncü kademe kısıtlamaları altında; barlar kapalı ve restoranlar yalnızca paket servis satışı yapıyor.