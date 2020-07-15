İngiltere 2027'de Huawei'yi 5G ağından çıkaracak

Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei, 2027 yılında İngiltere'nin 5G ağından çıkarılacak.

The Guardian'da yer alan habere göre, İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden, aynı zamanda 31 Aralık tarihinden itibaren yeni Huawei 5G aygıtının satın alınamayacağını belirtti. Dowden, Huawei'nin 2G, 3G, 4G aygıtlarınınsa kullanılmaya devam edilebileceğini söyledi.

Dowden, 5G'den Huawei gibi "yüksek riskli tedarikçileri" ortadan kaldırmanın İngiltere'yi 2024'teki genel seçimler öncesinde "geri dönülmez bir yola" sokacağını belirtti.

İngiltere'de daha önce, Huawei'ye ülkedeki 5G malzemesinin yüzde 35'inin tedariğini sağlamasına izin verilmesi yönünde bir karar alınmıştı.

Bunun ardından ABD, Mayıs ayında Huawei'ye yönelik yaptırımların artırıldığını ve şirketin ABD'li tedarikçilerin ürettiği mikroçipleri kullanamayacağını açıklamıştı.

ABD'nin hamlesiyle birlikte İngiltere hükümeti, istihbarat kurumu GCHQ'ya bağlı Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nden Huawei'nin güvenliliğini değerlendirme talebinde bulunmuş ve "ABD dışında üretilmiş bir parçaya bel bağlamanın güvenli olmayabileceğini" belirtmişti.

Parlamento üyelerine konuşan Dowden, 5G'ye ilişkin yapılan değişikliğin telefon şirketlerine 2 milyar sterline yakın mal olacağını ve bu durumun her durumda tüketiciyi etkileyeceğini belirtti.

Huawei'nin İngiltere şubesi, hükümete söz konusu kararı yeniden değerlendirme çağrısında bulundu ve bu konuda ısrar edilmesi durumunda İngiltere'nin ekonomik hasar göreceğini savundu.

Şirketin sözcülerinden Ed Brewster, "Bu üzücü karar, İngiltere'de cep telefonu sahibi olan herkes için kötü bir haber. Bu karar, İngiltere'yi dijital olarak yavaş geçide sokacak, faturaları kabartacak ve dijital bölünmeyi derinleştirecek" açıklamasında bulundu.

Muhafazakârlar yeni yasaklar istiyor

Huawei'ye tümüyle karşı olan muhafazakâr gruplar ise, hükümetin bu adımının yeterli olmadığını, çünkü Huawei'nin bir ulusal güvenlik sorunu olmaya devam edeceğini savunuyor. İngiltere'nin bu konuda ABD ve Avustralya'nın izinden gitmesi gerektiğini söyleyen muhafazakârlar, Huawei'nin 3G ve 4G dahil olmak üzere en geç 2026'ya kadar tümüyle yasaklanmasını savunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bu konuda daha fazla adım atmaması durumunda, parlamentodaki muhafazakârların Huawei'nin tamamen yasaklanmasına yönelik parlamentoya "telekom güvenliği" yasa tasarısı sunması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump da, Huawei'nin uzun vadeli bir güvenlik riski oluşturduğunu iddia ederek, şirketin İngiltere'den ayrılması gerektiğini söylemişti.

İngiliz yetkililerin, aynı zamanda iki yıllık bir geçiş döneminin ardından Huawei'nin yüksek hızlı tam fiber bağlantılar arasından çıkarılmasını istediği belirtildi.