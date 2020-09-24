İngiliz vekil Tugendhat: Barbados’u Çin kışkırttı

Sputnik’in haberine göre Barbados’un devlet başkanı olarak İngiltere Kraliçesi Elizabeth’i tanımaktan vazgeçip cumhuriyet ilan etme niyetini beyan etmesinin ardından, İngiltere Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı Tom Tugendhat, Pekin’in Londra’nın Barbodos’la olan ortaklık ilişkisine zarar vermek için çabaladığını ileri sürdü.

Tugendhat The Times gazetesine verdiği demeçte, ‘‘Çin bir süredir denetim kurma amacı olarak altyapı yatırımlarını ve borç diplomasisini kullanıyor ve giderek bize daha da yaklaşıyor’’ ifadesini kullandı.

İngiltere’nin uzun süredir tarihsel ittifaklarını bozmak isteyen rakiplerinin girişimleriyle karşı karşıya olduğunu savunan Tugendhat, ‘‘Bugün bunu Karayipler'de görüyoruz. Öyle gözüküyor ki bazı adalar, Windsor’daki sembolik bir kraliçe yerine, Pekin’deki gerçek ve talepkâr bir imparatoru tercih ediyorlar’’ diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta Barbados Genel Valisi Dame Sandra Mason, İngiliz milletler topluluğu içinde yer alan adanın, Kraliçeyi devlet başkanı olarak tanımaktan vaz geçeceğini açıklamış ve ‘‘sömürge geçmişimizi tamamen arkamızda bırakmamızın zamanı geldi’’ diye konuşmuştu.

Çin’in Barbados’taki faaliyetlerinin CIA istihbarat raporlarına girdiği iddia edilirken iki ülke arasında geçtiğimiz yıllarda gelişme kaydeden ilişkilerin ekonomik işbirliğiyle sınırlı olduğu görülüyor. Çin’in son dönemde Barbados’a dizüstü bilgisayar ve tabletlerin de dahil olduğu çok sayıda teknolojik alet ile eğitim materyali göndermesinin yanı sıra adada bir dizi tarım projesine yatırım yaptığı belirtiliyor.