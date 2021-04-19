İngiliz taraftar gruplarından Avrupa Süper Ligi'ne tepki

Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararının ardından, lige katılım için ismi geçen İngiliz takımların taraftarları, söz konusu karara tepki gösterdi.

İngiliz futbol takımı Liverpool'un taraftar grubu Spion Kop 1906, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz, bayraklara dahil olan diğer gruplarla birlikte, The Kop'tan (Arka Tribün) bayraklarımızı çekiyoruz. Finansal aç gözlülüğü, oyunun bütününün üstünde tutan bir kulübe destek veremeyeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Manchester United Taraftarları Birliği de, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Söz konusu kararın Manchester United taraftarı için kabul edilemez ve şok edici olduğu belirtilen açıklamada "Kendinden menkul varlıklı kulüplerin yer alacağı bir "Süper Lig", futbolun doğasına karşıdır ve Manchester United buna karşı çıkmalıdır. Taraftara danışmadan küresel pandemi döneminde böylesine bir öneride bulunmak kişisel çıkarlara hizmet etmekle kalmaz, bu durumdan mağdur olanlara hakaret niteliği taşır" denildi ve kulübe "futbola ihanet etmemek adına teklifi reddetme" çağrısında bulunuldu.

Arsenal taraftar grubu AST da, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Arsenal'in Avrupa Süper Lig'e katılım kararından üzüntü duyduklarını açıkladı. Açıklamada, "Bu futbolla ilgili her şeyin ölümünü temsil ediyor, taraftarlar olarak, Arsenal'i centilmenlik ve rekabet dengesinin bulunduğu müsabakalarda izlemek istiyoruz" denildi. Açıklamada, taraftarlara danışılmadan karar alınmasına tepki gösterildi.

Tottenham Hotspur Taraftarlar Birliği de, lige katılma kararı alan kulüplerini "ihanet"le suçladı.

Konuya ilişkin, Manchester City ve Chelsea takımlarının taraftar grupları da açıklama yaptı.