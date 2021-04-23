İngiliz Parlamentosu 'oy birliğiyle' Sincan'da soykırım ilan edememiş

Dün İngiltere Avam Kamarası'na sunulan bir teklifte Çin'in Sincan'da Uygurlara "soykırım" uyguladığı iddialarının kabul edilmesi önerilmişti. Teklif "oy birliğiyle" kabul edildi. Söz konusu iddia BBC bültenlerinden alınma şekliyle (insanların kısırlaştırıldığına ilişkin korkutucu hikâyeler de ihmal edilmeden) vekiller tarafından sunulmuş ve Avam Kamarası'nın Şincan'da (bazen Jincan, bazen Sincan ve hatta Zincan, malum vekillerin dilleri dönmüyordu, belki de bölgeye ismini tek bir şekilde telafuz edecek kadar önem vermediklerinden) bu insanlık ayıbına dur demesi talep edilmişti.

Ancak hiç bir basın kuruluşu bu oylamanın görüntülerini vermeyi tercih etmedi.

Karar "kabul edildi" ve aslında herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan kararla İngiliz Avam Kamarası (bu sefer de) "Cinceng" "Uyjur" Otonom Bölgesinde insan hakları ihlalleri ve soykırım olduğuna onay vermiş oldu. O sırada oturuma katılan vekil sayısı iki elin parmaklarını geçmekte zorlanıyordu.

Bu durum çeşitli yasal zorluklar çıkartmakla birlikte (40'ın altında katılımcı olduğu zaman oylamaların geçersiz olması gibi) medyada servis edilen "Avam Kamarası Oy Birliğiyle Soykırımı Lanetledi" iddiasını anlamsızlaştırıyordu.

Bir bakıma ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı "Özgür Asya Radyosu" ya da FT, CNN gibi kurumlar bunu oy birliği olarak resmederken haksız değillerdi ancak bu oy birliği, meclisin o anki durumu göz önünde bulunduğunda biraz abartılı görünüyordu:

Karar sesli bir şekilde oylamaya sunuluyor

Özgür Asya Radyosu bu olayı "oy birliği" vurgusu ve Hong Kong'daki İngiliz sömürge yönetimi bayraklarıyla vermeyi uygun gördü.

Medyada yer alan Sincan haberlerine ilişkin hazırladığımız dosyayı aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.