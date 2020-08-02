İngiliz Özel Kuvvetleri'nin Afganistan'daki sivil infazlarına ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı

BBC Türkçe'nin aktardığına göre İngiltere'de yüksek mahkemede görülen bir davada yeni ortaya çıkan bazı deliller, İngiliz Özel Kuvvetler birimlerine bağlı bir grup askerin, Afganistan savaşı sırasında "sivil infazları" gerçekleştirmiş olabileceği şüphesi doğuruyor. Ailesinden dört kişi öldürülen Seyfullah Yar isimli bir Afgan tarafından açılan dava, gece baskınlarında infazlar ve sonrasında örtbas faaliyetleri yapılmış olabileceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Mahkeme, ortaya konulan deliller karşısında, söz konusu askerlerin "toplu unutkanlık" savunması yapmasını da dikkate aldığını kaydetti. Elektronik posta yazışmalarına dayanan önemli delillerin mahkemeye geç iletilmiş olması da soru işaretlerini artırıyor.

Sunday Times gazetesinde yer alan habere göre Yüksek Mahkeme, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'tan delillerin mahkeme ile paylaşımıyla ilgili tam bir açıklama istedi.

BBC Panorama programı ekibi ve Sunday Times gazetesi olayı bazı aşamalarda birlikte araştırmıştı.

Özel Hava İndirme Birliği (SAS) notları ve raporları üzerinden yapılan inceleme, üç aylık bir süre içinde gerçekleşen 33 ölüm üzerinde, komuta zincirinin de şüpheleri olduğunu gösteriyor.

Askeri yazışmalarda olaydan 'son katliam' diye bahsedildi

Mahkemeye konu olan ve skandalı gündeme getiren olay 2011 yılında Afganistan'ın Helmand viyaletinde yaşandı. Gavahargin isimli köye iniş yapan askeri birlik, hedef evdeki erkeklerin ellerini bağladı. 19 yaşındaki Seyfullah Yar ile birlikte kadın ve çocuklar ise bir başka odaya alındı. O sırada dışarıda silah sesleri duyuldu.

Askerler evden ayrıldıktan sonra Seyfullah, farklı odalarda babası, kuzeni ve iki ağabeyinin kurşunlanmış cesedini buldu.

2011 yılındaki bu ölümler ilk kez 2017 yılında gündeme geldi. İngiltere Savunma Bakanlığı o dönemde konu ile ilgili yorum yapmadı.

Seyfullah'ın ailesinin de öldürüldüğü olay dahil gece baskını ile ilgili tutulan olay raporlarında, gözaltındaki kişilerin silaha davrandığı iddiası tutanak altına alınıyor.

Emir komuta zinciri arasındaki elektronik posta yazışmalarında, söz konusu baskınlarda gerçekleşen ölümler konusunda komutanların da endişeleri olduğunu gün yüzüne çıkıyor. Bir elektronik posta 16 Şubat 2011 gecesi yaşanan olaydan "son katliam" olarak bahsediliyor.

BBC Panorama programının elde ettiği İngiliz askeri yazışmaları, Afganistan askerlerinin de olay gecesine ilişkin Seyfullah'ın ifadelerini destekleyen şekilde tanıklık yaptığını gösteriyor.

Savunma Bakanlığı sözcüsü, gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada "Bunlar yeni deliller değil. Bu dava da Kraliyet Askeri Polisi tarafından Northmoor Operasyonu kapsamında bağımsız olarak incelendi" diyerek delil yetersizliği nedeniyle vakanın savcılığa devredilmediğini söyledi.