İnegöl’de karantina kurallarına uymayan 4 kişiye dava

Bursa’da 4 kişi hakkında karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle dava açıldı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Covid-19 hastası, temaslısı olarak teşhisi konulan ve evde izleme altına alınan şahısların kontrollerinin emniyet ve jandarma personeli tarafından yapıldığı, son dönemde evde yapılan kontrollerde ilgililerin karantina tedbirine uymayarak evde bulunmadıklarının tespit edildiği belirtildi.

Türk Ceza Kanunu uyarınca bu eylemin suç teşkil ettiği ve bir yıla kadar hapis cezasının verildiği belirtilen açıklamada geçen hafta içinde İnegöl’de 4 kişiye bu şekilde dava açıldığı kaydedildi.