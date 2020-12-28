India Today: Hindistan Çin vatandaşlarına havayollarını fiilen kapatıyor

India Today'in Pazartesi günü bildirdiğine göre, pandeminin ardından Çin'e karşılıklı uçuşları askıya aldıktan sonra, Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, havayollarına Çin vatandaşlarının ülkeye gelen uçaklara binmesini engelleme talimatı verdi.

Anonim kaynaklara atıfta bulunan India Today, direktifin merkezi hükümetten resmi olmayan bir duyuru olarak dağıtıldığını bildirdi.

Hindistan-Çin sınırında Haziran ayında yaşanan sınır çatışmaları iki ülkenin ilişkilerini kötüye sürerken Hindistan pandemiden dolayı Çin'i sorumlu tutmaya başladı.

Kasım ayının başlarında Çin, pandemi nedeniyle Hintli yolcuların ülkeye girişini kısıtlamıştı.

O dönem Hindistan Dışişleri Bakanlığı, hükümetin, Hintlilerin Çin'e girip çıkmalarını kolaylaştırmak için Pekin ile temas halinde olduğunu açıklamıştı.

India Today, Hindistan hükümetinin Çin vatandaşlarını resmi olarak kara listeye almamış olmasının havayolları arasında karışıklığa neden olduğunu ekledi. Hindistan'ın hareketinin kesin nedenine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler, birbirlerini sınır anlaşmalarını ihlal etmekle suçladıkları Nisan ayında Fiili Kontrol Hattı boyunca çatışmanın patlak vermesinden bu yana gergin durumda.

Komşu ülkeler arasındaki bağlar, Haziran ayında Galwan Vadisi'nde Çin sınır muhafızlarıyla bir çatışmada 20 Hintli askerin öldürülmesiyle daha da derinleşti. Hindistan, 200'den fazla Çin menşeli yazılımı yasakladı ve bunun yanısıra Sino Tech firmalarının 5G denemelerine katılmasını kısıtladı.

Pandeminin başlangıcından beri Çin'de 86.976 vaka kaydedilirken Hindistanda 10.208.725 vaka kaydedilmiş durumda. Hindistan, ABD'den sonra dünyada koronavirüsün en çok rastlandığı memleket konumunda.