İnce'ye Morrisson Süleyman benzetmesi: Alınmıyor, kızmıyor, küsmüyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök bugünkü köşesinde Muharrem İnce'nin kendisini aradığını anlattı ve yaptığı konuşmayı köşesine taşıdı. İnce'nin, CHP'nin oylarını böleceği eleştirilerine verdiği yanıta Özkök "İnce, Demirel gibi" yorumunu yaptı.

Özkök geçtiğimiz günlerde kullandığı "Seçim gecesi üç-beş saati yönetemeyen bir siyasetçi bir partiyi 360 gün nasıl yönetecek" şeklindeki ifadesine yanıt olarak İnce'nin "Seçim gecesi için bana haksızlık ediliyor" ifadesini kullandığını söyledi ve şunları yazdı:

“Biz o gece parti yönetimi ile anlaştık ve ben sonuçları bir otelde izledim.”

“Tamam İsmail Küçükkaya’ya attığım mesaj hata oldu. Ama partide seçimi izleyen komiteden bana bilgi gelmedi.”

“Bu arada beş partili arkadaşımızdan seçimin ikinci tura kaldığı açıklaması yapıldı. Biz seçimin ikinci tura kaldığına inanıyorduk.”

“Seçim sonucunun böyle tartışmalı olduğu bir anda ben çıkıp konuşsam bu ülkede iç savaş çıkardı...”

Tabii ki konu CHP’ye geldi...

Tabii ki ben de “CHP’nin oylarını bölmek ve ‘cumhur ittifakı’na hizmet etmekle eleştirildiğini” söyledim.

“Hayır bölmüyorum. Nasıl İYİ Parti ile birlikte ittifak yapıyorsa, benimle de yapacaklar” dedi ve konuşmamız burada sona erdi.

Ancak tam telefonu kapatırken, gülerek “Bir de şunu söyleyeyim” dedi:

“CHP oylarımı bölmezse gelecek seçimde iktidarım...”

“Bunu yazabilir miyim” dedim.

“Tabii yazabilirsin” dedi.

Tabii ki şaka gibi bir laf. Gülerek söyledi, ama bu temayı kullanacağını hissettim...

Bana pek inandırıcı gelmedi ama...

Siyasetin yolları hayal ve ideal taşlarıyla örülür.

O yol bazen insanı zafere, bazen de hezimete götürür...

Herhalde İnce’nin bu sözü Hürriyet’in 1993’teki ‘Kasıma kadar İsmet abi’ manşeti gibi siyasi tarihimize geçer.