İnce'nin 'Memleket Hareketi'nden CHP'deki istifalara ilişkin ilk açıklama

Memleket Hareketi İzmir Temsilcisi Cüneyt Oğuz, CHP'den istifa eden üç vekilin İnce'nin hareketine ve kurulacak olan partiye katılacağı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

İz Gazete'den Gizem Taban'ın haberine göre, Oğuz, CHP'den istifa eden üç vekilin partiden ayrılma gerekçelerinin Memleket Hareketi’nin varoluş felsefesiyle örtüştüğünü söylerken, "Ortak bir payda bulursak neden olmasın. Şu an, bize katılacaklar ya da bizimle beraber olacaklar gibi bir şey diyemem kararı kendileri vereceklerdir. Ama bu isimlerin siyasi yapısının Memleket Hareketi’ne daha yakın olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

CHP’li vekiller Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel dün CHP'den istifa ettiklerini açıklamıştı.