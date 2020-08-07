İnce, ‘ortadan kaybolmakla’ eleştirildiği Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesine ilişkin belge açıklayacak iddiası

Muharrem İnce “yeni parti” çıkışının ardından başlayan polemiğin büyümesi üzerine 12 Ağustos Çarşamba günü açıklama yapma kararı aldı.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın iddiasına göre İnce'ninaçıklayacağı konunun başlığı kamuoyunda, CHP tabanında Muharrem İnce’nin ortadan kaybolmakla eleştirildiği “Cumhurbaşkanlığı seçim gecesiyle” ilgili... Özetle İnce ve yakın ekibinin iddiası, “CHP 60 bin sandığa gözlemci koymadı” olacak...

CHP Genel Merkezi’nin bu hamleden ve içeriğinden “kuvvetle ihtimal” haberdar olduğu kulisi de gelen bilgiler arasında. İnce’nin bu iddiasını belgeleriyle açıklaması bekleniyor. Bu noktada, İnce’nin açıklamayı yaptığı gün, “böylesi önemli bir açıklamayı yapmak, belgeyi duyurmak için neden iki yıl beklediği” sorusuna da yanıt vermesi gerekiyor. İnce’nin açıklamasını 12 Ağustos’tan daha erken bir tarihe çekme, öne alma ihtimali de bulunuyor...

24 Haziran 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenler “188 bin 80” sandıkta oy kullanmıştı. Muharrem İnce geçerli 50 milyon 59 bin 249 oyun yüzde 30.6’sını yani 15 milyon 336 bin 861 seçmenin oyunu almıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçimi yüzde 52.6 oy oranıyla kazanmıştı.