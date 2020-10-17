İnce: Kısa süre içinde manifestomuzu açıklayacağız

CHP'li Muharrem İnce "Bin günde memleket hareketi" adı altında çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik'i ziyaret eden İnce, ardından basın açıklaması yaptı.

"30 sene önce bugün bu şehrin sokaklarında hafta sonu izne çıkmış bir askerdim. Ben fizik öğretmeniyim. Elimde tüfek, herkes yemek yerken ben kapıda bekliyorum. Kendimi çok kötü hissederdim. İşe yaramadığımı düşünürdüm. Daha önemli bir iş yapmalıyım diye askerde düşünürdüm" diyen İnce, "Memleket Hareketi kurucusu arkadaşlarımla beraber Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Şu anda 41-42 vilayete gittik. 81 vilayeti tamamlayıp daha sonra büyük ilçeleri gezeceğiz. 29 Ekim'de hepimiz bir araya gelip manifestomuzu yazmaya başlıyoruz. Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız" ifadesini kullandı.