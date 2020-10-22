İnce: Fotoğrafta beni kesen acaba bana oy verdi mi?

"Bin günde memleket hareketi" kapsamında çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce, Kocaeli’de açıklamalarda bulundu.

"CHP ile ilgi de, bir yetkili çıktı ben Atatürk demem, Gazi Mustafa Kemal derim dedi. Bunu kim söyletti. Kendisi söyledi. Azerbaycan konusunda çok çelişkili açıklamalar yapıldı. Kim söyledi bunu? Partinin yetkililer söyledi" diyen İnce, "Bekir Coşkun ağabeyimizin cenazesine gittik. Sayın genel başkan ile yan yanayız. CHP’nin internet sitesinden fotoğraf yayımlıyorsun. Cumhurbaşkanı adayı olmuş, beş dönem milletvekilliği yapmış, gençlik kollarından beri hizmet etmiş adamın fotoğrafını kesiyorsun. Bunu sen yapıyorsun kendini sen tartıştırıyorsun. Fotoğrafta bile beni kesen acaba Cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermiş mi? Kazanmamı istemiş mi? Partide bölücünün kim olduklarını gösterdiler" ifadesini kullandı.