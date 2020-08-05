İnce: Değişime imza verenleri dışla, sonra dostlarınla hayal kur, bölücü olan kim?

CHP tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterilen ve son günlerde yeni bir parti kuracağı ileri sürülen Muharrem İnce, kişisel Twitter hesabında isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla iktidar olacağız" şeklindeki ifadesine atıf yapan İnce, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" dedi.