İnce Boğaziçililerden provokatörlere dikkat etmelerini istedi

Memleket Hareketi kurucusu CHP'li Muharrem İnce, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin açıklamada bulundu.

"Bu çocukları anlamak lazım. Üniversite özgürlük ister. Özgürlük olmadan üniversitede bilim olmaz, üretim olmaz. Bunu anlayamıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi, dünyanın sayılı üniversitelerinden biridir. AK Parti milletvekili aday adayı olan birini neden rektör atarsın ki? Toplumu bu kadar germeye gerek yok" diyen İnce, "Yüreğim, desteğim, gönlüm Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerle birlikte. Bu tür yerlerde provokatörler olur. Bunlara dikkat etmek lazım. Bu her zaman olur ve olacaktır. Onun için öğrencilere sağduyulu bir şekilde, yasalara uyarak protesto hakkını kullanmalarını tavsiye ederim. İçlerindeki provokatörlere de dikkat etmelerini öğretmen ağabeyleri olarak tavsiye ederim" ifadesini kullandı.