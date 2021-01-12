İnce: Bazı CHP milletvekilleri bize katılacak

CHP'li Muharrem İnce'nin, partisinden istifa ettiği yönünde haberler çıkmıştı.

İnce geçtiğimiz günlerde basına yaptığı açıklamada istifa sorusuna "Bugün kurucular kurulu üyesi arkadaşlarımla toplantı yaptık, bu doğrudur. Doğada bir yürüyüş yaptık. Yakında bazı açıklamalarımız olacak. Toplantı yaptığımız doğrudur. Tüzük tartıştık, program tartıştık. Doğada yürüyüş yaptık, evin bahçesinde de oturduk. Parti kurulunca istifa edilir. Bunun için biraz beklemeniz gerekecek. Öyle bir açıklamamız olmadı" şeklinde cevap vermişti.

Bu gelişmelerin ardından kulislerde CHP'den istifa edeceği haberleri çıkan İnce, yeni parti kuruluşu ve CHP'den istifasıyla ilgili iddialara ilişkin BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Sayın'ın haberine göre parti tüzüğünün yazımının bitme aşamasına geldiğini ve program yazımının da sürdüğünü anlatan İnce, "Bir müzik lazım, bir logo lazım, o da büyük ölçüde tamam, geriye bir oy almak kalıyor" dedi.

İnce, partinin "kuruluş takvimi" konusunda ise temkinli.

Pandemi nedeniyle, sokağa çıkma yasakları uygulandığını, bazı programların aksayabildiğini ve bu nedenle net bir tarih vermek istemediğini belirten İnce, "Bu bahara kurarız" görüşünü dile getirdi.

Geçen haftadan bu yana kulislerde CHP'den yakın zamanda istifa edeceği konuşulan İnce, bu konuda da net bir tarih vermedi ancak "Birlikte yapacağız hepsini, yakında açıklayacağız" demekle yetindi.

Memleket Partisi mi?

Muharrem İnce'nin partisine CHP'den bazı milletvekillerinin de katılabileceği bir süredir konuşuluyor.

İnce, parti kurarsa mevcut CHP milletvekillerinden katılım olacağını doğruladı ancak şimdilik kaç kişi olacağı, kimlerin olacağı konusunda bilgi vermek istemediğini söyledi.

Partisinin isminin ne olduğunu sorduğumuzda ise İnce, "Memleket Hareketi dediğimize göre, ona göre bir isim olur" yanıtını verdi. "Memlelet Partisi mi?" sorumumuz üzerine ise "Onun gibi" demekle yetindi.

Yeni partinin logosu ve ismi hazır

İnce bir süre önce Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye konuşmuştu. Selvi, Yeni parti konusunda ise, "Muharrem İnce ile sohbetin sonunda parti ismi ve logo üzerindeki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını öğrendim. Ancak geniş bir kitle ile karar verilmesi için açıklamadı" bilgisini aktarmıştı.