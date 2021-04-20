İmza kampanyası başlatıldı: Direksiyon eğitmenleri acil aşılanmalı

Direksiyon eğitmenleri çok zor koşullarda çalışmayı sürdürüyor. Çalışma koşullarının ağırlığına salgın hastalık eklendi. Çalışma şartları dolayısıyla önlemler tam olarak alınmadan araçların içinde, 3-4 kişi birarada çalışmak zorundalar.

Pandemi koşullarında en önemli korunmalardan birinin maske ve mesafe ancak bu kurallardan “mesafe”ye uyulması direksiyon eğitmenlerinin çalışma koşullarında olanaksız.

Birlik Sendikası direksiyon eğitmenlerinin salgın hastalıktan korunması için tek ve mutlak çarenin aşılanmaları olduğunu söyleyerek Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına iletilecek bir imza kampanyası düzenliyor.

Sendika'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Direksiyon eğitmenlerine çağrımızdır: Siz de aşılanmak istiyorsanız imza kampanyasına katılın ve imza kampanyasını yaygınlaştırın. Ne kadar çok kişi ile Bakanlıklara talebimizi iletirsek o kadar güçlü sesimizi duyurmuş olacağız.

Sendikamızın ilan ettiği imza kampanyası metni aşağıdadır:

2020 Mart ayında ilan edilen pandemi ile birlikte çalışmalarına ara verilen eğitim kurumlarından Sürücü Kursları 16 Haziran 2020 tarihinde eğitime başladı. Herhangi bir önlem alınmadan açılan kurslarda pandemi kurallarına uyulup uyulmadığına dair denetleme de yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı, kurs patronlarını düşünerek kararlar alırken biz direksiyon eğitmenlerini görmezden geldi. Çalışma saatlerimizin fazlalığı, ücret düşüklüğü, sınav ücretlerinin ödenmemesi gibi sayısız hak gaspına uğrarken salgın sürecinde sağlığımızın da hiçe sayıldığını gördük.

Şimdi de Ocak ayında başlayan aşılama sürecinde adımız geçmiyor. Gerek eğitimlerde gerek sınavlarda bir araç içinde farklı kişilerle çalışıyoruz. Sınavlarda 4 kişi bir araçta 8 saat bulunmak zorundayız.

Ülkemizde 70 binin üzerinde direksiyon eğitmeni çalışıyor ve 70 bin emekçi büyük risk altında çalışmaya devam ediyor. Salgın hastalığın önlenmesindeki önemli kriterlerden “mesafe”ye çalışma koşullarımızda uymak mümkün değildir.

Biz aşağıda isimleri yazılı olan direksiyon eğitmenlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’ndan talebimizdir:

Direksiyon Eğitmenlerini Acilen Aşılayın.

Aşağıdaki linke tıklayarak imzanızı atabilir, direksiyon eğitmenlerinin aşılanmasına destek verebilirsiniz.

İmzalamak için tıklayınız: DİREKSİYON EĞİTMENLERİNİ ACİLEN AŞILAYIN