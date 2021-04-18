İmza kampanyası: Aşılar üzerindeki tüm patentler kaldırılmalıdır!

Günlük elektronik gazete olarak yayınlanacağı duyurulan Boyun Eğme'nin ilk sayısı bugün akşam saatlerinde yayınlandı. TKP'nin merkezi yayını olarak hazırlanan Boyun Eğme'nin bu ilk sayısında AKP'nin salgın yönetimi ve aşı meselesi gündem edilmiş.

"İnsanlar soruyor! Neden hâlâ aşı olamıyoruz" manşetiyle çıkan gazetede "Aşılar üzerindeki tüm patentler kaldırılmalıdır" imza metni de yer alıyor. TKP'nin önümüzdeki günlerde ülke çapında hız kazandıracağı kampanyanın metni "Bu formla imza toplayabilir, imzaları bulunduğunuz bölgede TKP büroları ile semt evlerine ulaştırabilirsiniz. Yaşadığınız yerellikte büromuz yoksa dijital olarak [email protected]’ye gönderebilirsiniz." notuyla yayınlanmış.

Günlük elektronik gazete olarak yayınlanacak olan Boyun Eğme'nin e-posta adresinize gönderilmesi için [email protected] adresine başvurmanız gerekiyor.