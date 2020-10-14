IMF: Pandeminin maliyeti 28 trilyon dolar olacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), pandemiye yönelik ekonomik tahminlerini güncelledi. IMF, Covid-19 pandemisinin 2020 sonundaki maliyetinin 28 trilyon dolar olacağını açıkladı.

Haziran ayındaki raporunda küresel ekonominin yüzde 5,2 küçüleceğini tahmin eden IMF, bu oranı da güncelledi. IMF'nin tahminine göre yeni küçülme oranı yüzde 4,4 olacak.

IMF raporunda ayrıca ekonomisi en çok küçülecek ülkeler de paylaşıldı. Buna göre İspanya yüzde 12,8 küçülmeyle listenin zirvesinde yer alıyor. İspanya'yı yüzde 10,6 ile İtalya, yüzde 9,8 ile Fransa, yüzde 9,8 ile İngiltere ve yüzde 7,1 ile Kanada takip ediyor.