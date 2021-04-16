IMF: Çin teknoloji firmalarının hedef alınması küresel ekonomiye zarar verir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Çin misyonu başkanı Helge Berger Bloomberg Television Friday'e verdiği demeçte, ABD ile Çin ve potansiyel olarak Avrupa arasındaki teknolojik bir ayrışmanın, küresel gayri safi yurtiçi hasılaya zarar vereceğini savundu.

Berger, söz konusu ayrışmanın dünya ekonomisine son ticaret savaşından daha büyük zarar vereceğini söyledi.

Bloomberg'e konuşan IMF yetkilisi "Dünya çok entegre bir yer. Ülkeler veya sınırlar arasında bilgi alışverişini durdurursanız, nihayetinde bir bedel ödersiniz ve bu oldukça yüksek olabilir." şeklinde konuştu.

IMF, teknolojik bir ayrışmanın birçok ülke için GSYİH'nın yaklaşık yüzde 5'i kadar zarara bedel olacağını ön görüyor. Bu ABD ve Çin arasındaki "ticaret savaşının" tahmini maliyetlerinin yaklaşık 10 katına eş değer.

Berger, "ABD-Çin ilişkileri etrafındaki gerilimler, baktığımız risk faktörlerinden biridir" dedi. IMF, iki ülke arasındaki ek gümrük vergilerinin, küresel GSYİH'nın yaklaşık 0,4'üne bedel zarar oluşturacağını ön görüyor.

Berger şöyle konuştu:

"Ancak, teknolojik ayrışmanın ABD ve Çin arasında, Avrupa gibi diğer ülkeler arasında gerçekleşmesine izin verirsek işler daha da zorlaşabilir. Bu nedenle, küresel ekonominin büyük bir bölümünü oluşturduğu bu iki büyük, çok önemli ekonominin birlikte çalışmanın bir yolunu bulması önemli."

Söz konusu beyanlar ABD'nin yedi Çinli süper bilgisayar firmasına yaptırımlar getirmesini takiben geldi. Bu, Başkan Donald Trump döneminde Huawei gibi şirketlere yapılan ihracat kısıtlamalarının genişlemesi şeklinde yürütüldü.

Biden hükümeti yıllık ithalatta 300 milyar dolardan fazla gümrük vergileri ve kısmi bir ticaret anlaşması dahil olmak üzere, Trump'ın Çin politikalarını devam ettiriyor. Hükümet bu politikaları "gözden geçirdiğini" ifade etse de gelecekte genel hatlarıyla benzer şekilde yürüteceğini belirtti.